Derby di Milano, ci si mette anche il meteo: il rischio di una gara “in bianco”

Il derby di Milano del 23 novembre potrebbe avere un’ospite inattesa. Secondo le previsioni, infatti, il Meazza rischia di essere imbiancato proprio durante la sfida tra Inter e Milan, in programma alle 20.45. In campo l’atmosfera sarà bollente, sugli spalti invece potrebbe farsi sentire il gelo secondo le previsioni colpirà in questi giorni Milano e provincia.

Domenica, a partire dalle 19, sono attesi fiocchi di neve sulla città: un’ipotesi diventata concreta per il brusco calo delle temperature previsto nei prossimi giorni. Se il meteo venisse confermato, la stracittadina si disputerebbe in condizioni particolari, con il campo potenzialmente coperto da uno strato di neve e lo stadio avvolto da un clima decisamente invernale.

Il rischio neve riporta alla mente il derby del 24 febbraio 2013. Anche in quell’occasione la precipitazione era stata abbondante nei giorni precedenti e nella mattina della partita. La nevicata si fermò poche ore prima del fischio d’inizio, permettendo la regolare disputa dell’incontro, per la cronaca terminato 1-1 grazie ai gol di Stephan El Shaarawy e di Ezequiel Schelotto.

Per domenica, invece, la neve potrebbe cadere durante la partita, aggiungendo una cornice suggestiva a una sfida che, anche senza effetti speciali, si prenuncia particolarmente avvincente.

Leggi anche: