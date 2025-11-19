Inter, un guaio per Chivu in vista del derby: le possibili soluzioni

L’Inter e Cristian Chivu si avvicinano al derby di domenica sera contro il Milan con un punto interrogativo importante: Denzel Dumfries. Il terzino olandese, rientrato in Italia per un fastidio alla caviglia, non ha ancora recuperato del tutto e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente.

La priorità della società è quella di non rischiare un nuovo infortunio, che potrebbe costare al giocatore diverse settimane di stop, considerando anche la difficile trasferta di Madrid contro l’Atletico prevista la settimana prossima, fondamentale per mantenere una posizione di vertice in vista della qualificazione agli ottavi di Champions League.

Cristian Chivu ha tre opzioni per sostituire Dumfries: Carlos Augusto, Luis Henrique e Darmian. Il brasiliano ex Monza parte nettamente in vantaggio, avendo già coperto la fascia destra per circa quarantina di minuti nella sfida contro la Lazio.

La sua duttilità è un ulteriore vantaggio: Carlos Augusto può giocare sulla sua fascia naturale, a iede inverso sulla fascia o come braccetto sinistro in una difesa a tre, garantendo equilibrio tattico anche in caso di assenza dell’olandese. (continua dopo la foto)

Luis Henrique, invece, fatica ad adattarsi alla Serie A dopo il passaggio dalla Ligue 1 e ormai sembra che Chivu lo abbia bocciato, mentre Darmian è reduce da un risentimento muscolare al soleo e non ha ancora la condizione per partire titolare in una gara così importante.

Non desta particolari preoccupazioni Piotr Zielinski, autore del gol decisivo con cui la Polonia ha battuto Malta. Al ritorno ad Appiano, però, il polacco verrà monitorato per dolori al polpaccio e alla parte bassa della schiena. Il polacco è in lizza per un posto a centrocampo con Sucic, al fianco di Calhanoglu e Barella, in quello che promette di essere uno dei reparti chiave del derby.

La partita si avvicina e l’Inter dovrà gestire con attenzione le scelte tra infortuni e gestione delle energie, cercando di arrivare al meglio a un match che può avere un peso importante sulla stagione, soprattutto dal punto di vista della fiducia.

