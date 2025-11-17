Il Milan prepara il derby: cos’ha in mente Allegri per l’attacco

Il Milan si prepara alla sfida contro l’Inter con una novità che fino a oggi era rimasta confinata all’estate: la possibile coppia d’attacco formata da Pulisic e Leao. Massimiliano Allegri, dopo il deludente 2-2 di Parma, punta a mantenere l’imbattibilità nella stracittadina e a tentare il sorpasso in vetta ai nerazzurri.

Con il rientro dei nazionali e tre giorni di riposo concessi al gruppo rimasto a Milanello, da martedì il lavoro riparte con tutti gli effettivi. Tra questi ci saranno Rabiot, pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo, e il recuperato Gimenez, che ha superato il problema alla caviglia che lo ha fermato nelle scorse settimane.

L’attaccante messicano dovrebbe però partire dalla panchina: Allegri lo considera recuperato, ma difficilmente lo rischierà dall’inizio. L’idea che stuzzica il tecnico è un’altra: la soluzione Pulisic-Leao, finora vista solo nelle amichevoli estive. Una combinazione che non offre un centravanti classico, ma che potrebbe creare imprevedibilità e mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.

Né lo statunitense né il portoghese hanno le caratteristiche di un centravanti come Gimenez, ma entrambi possono interpretare il ruolo in modo dinamico, muovendosi senza dare punti di riferimento e aprendo spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

Leao si è già dimostrato efficace quando parte più centrale, soprattutto se non è costretto a giocare spalle alla porta. Pulisic, sulla trequarti, trova invece la sua comfort zone: si muove ovunque, si prende gli spazi e può creare occasioni sia con conclusioni personali sia con passaggi chiave. L’azione che ha portato alla palla gol fallita dallo statunitense nel finale di Parma è stato un primo indizio di ciò che potrebbero diventare insieme.

Intanto Allegri monitora i rientri: Modric tornerà mercoledì, mentre Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame arriveranno solo giovedì. La settimana del derby è ufficialmente cominciata, e il tecnico rossonero si prepara a sciogliere gli ultimi dubbi.

