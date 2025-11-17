Napoli, Antonio Conte è tornato: parte la missione Atalanta

Antonio Conte è tornato oggi a Castel Volturno dopo una settimana di assenza, pronto a riprendere in mano la preparazione del Napoli in vista della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Il tecnico ha usufruito di un permesso supplementare di tre giorni, incastrato tra i due giorni di riposo concessi alla squadra dopo la pesante sconfitta di Bologna e il weekend libero.

NM LIVE – Petrazzuolo: "Napoli? Conte è tornato a Castel Volturno, mercato? Occhio a Norton-Cuffy, Juanlu Sanchez, Tourè e Chiesa, Nusa avrebbe fatto comodo agli azzurri" https://t.co/6LJhJlSfpa pic.twitter.com/Ib60cjWfoo — CM Magazine (@calciomercato_m) November 17, 2025

La “pausa” di Conte, che ha visto il tecnico lontano dalla città, dal centro sportivo e dai giocatori per un’intera settimana, è stato deciso dopo la “giornataccia” del Dall’Ara, caratterizzata dalla quinta sconfitta stagionale e da un’analisi interna particolarmente severa. Lunedì scorso, Conte aveva concordato con il club modalità e tempi del suo breve distacco.

Durante l’assenza di Conte, gli allenamenti sono stati guidati dal vice Stellini con un gruppo ridotto: undici giocatori erano infatti impegnati con le rispettive nazionali. La lista degli infortunati continua a pesare sul Napoli: oltre a Gilmour, Spinazzola, Meret, De Bruyne e Lukaku, si è aggiunto anche Anguissa, costretto ai box per circa due mesi e mezzo.

Ora l’obiettivo è voltare pagina. Dopo il ko in campionato e lo 0-0 in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, l’ambiente azzurro cerca di ricompattarsi in vista della delicata sfida di sabato 22 novembre alle 20.45 al Maradona, contro la nuova Atalanta di Raffaele Palladino, subentrato a Ivan Juric. Un test importante, che segnerà il ritorno di Conte al timone del suo Napoli.

Leggi anche: