Milan, Allegri ha deciso la squadra per il derby: ma resta un solo dubbio

Il Milan di Massimiliano Allegri prosegue a ritmo serrato la preparazione in vista del derby di Milano contro l’Inter, in programma domenica sera a San Siro. Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, oggi il gruppo rossonero sarà impegnato a Milanello tra campo al mattino e palestra nel pomeriggio, con la squadra che tornerà finalmente al completo dopo i rientri dei nazionali.

Adrien Rabiot ha pienamente recuperato dalla lesione al soleo rimediata con la Francia e si prepara a partire titolare a centrocampo al fianco di Modric e Fofana. La formazione, secondo le indicazioni di Allegri, è quindi quasi completa: in porta confermato Maignan, davanti a lui Tomori, Gabbia e Pavlovic, con Saelemaekers sulla fascia destra.

L’unico dubbio rimane sulla fascia sinistra, dove si giocano la maglia da titolare Davide Bartesaghi, di ritorno domani dagli impegni con l’Under 21, e Pervis Estupinan, rimasto a Milanello durante la sosta.

In avanti, per la prima volta in questa stagione scenderanno insieme dal primo minuto Pulisic e Leao, con quest’ultimo che vivrà un derby davvero speciale. Dopo aver staccato il pass mondiale con il Portogallo, il numero 10 rossonero porterà per la prima volta a San Siro i suoi due figli, Thiago e Leonardo, a fare il tifo in tribuna.

Per Leao, già autore di tre gol contro l’Inter negli anni scorsi, sarà una motivazione ulteriore per cercare di incidere ancora una volta nella stracittadina. Per l’attaccante americano, sarà l’occasione di rientrare a pieno titolo fra i perni della squadra dopo un periodo di stop legato al recente infortunio.

