Juventus, Chiellini sul rinnovo di Yildiz: “C’è la volontà di tutti. Futuro? C’è luce in fondo al tunnel”

Giorgio Chiellini protagonista al Social Football Summit all’Allianz Stadium, casa della Juventus, dove ha parlato del suo nuovo ruolo in società e del mercato bianconero. Sul rinnovo di Arda Yildiz, il gioiello bianconero, l’ex difensore chiarisce: “Con calma, con calma. La volontà c’è da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto”.

Chiellini descrive il suo incarico di Director of Football Strategy come un ruolo che “vuol dire tutto o niente”, e lo porta a muoversi tra Continassa, sede e Vinovo. “Il mio compito è aiutare le persone a migliorarsi e a crescere seguendo valori che io stesso continuo a imparare”, spiega. L’obiettivo è restituire al club quella normalità di vincere che ha caratterizzato un’intera epoca della Juventus.

L’ex capitano sottolinea l’importanza di lavorare sui giovani: “Formarli è la missione centrale, più sostenibile che acquistare solo giocatori già pronti“. Ricorda come l’esperienza a Los Angeles lo abbia aiutato a trovare equilibrio tra campo e scrivania, evitando il passaggio “da 0 a 100”.

Chiellini mantiene con i calciatori “una distanza corretta: non sono più un compagno di squadra e devo preservare ruoli e confini”. Pur non essendo più in campo, ogni sua parola viene ascoltata: “L’obiettivo è indicare la strada, senza invadere il lavoro degli altri“. Sottolinea l’importanza dell’onestà intellettuale: “Dire ciò che si pensa, con motivazioni chiare, permette di gestire le divergenze con rispetto“.

La normalità di vincere passa attraverso lavoro quotidiano, valori condivisi e resilienza. “Siamo custodi dei valori della Juventus”, ricorda, evidenziando il senso di responsabilità verso tutto il personale e i giocatori.

Chiellini nota come il calcio sia cambiato: “I giovani crescono in un contesto diverso, con più strumenti e meno ignoranza nella gestione professionale. Mental health, recupero, studio degli avversari e analisi dei dati fanno parte di un nuovo modo di prepararsi“. La chiave è adattarsi velocemente: “La fretta è una cattiva consigliera”. (continua dopo la foto)

Sul cambio allenatore e sulle decisioni tecniche, Chiellini afferma con serenità: “Ho sempre dormito bene. Comolli condivide molto, pur assumendosi la responsabilità finale, perché serve apertura a più idee”.

L’ex capitano vede nei prossimi mesi “una luce grande, più grande di quella che si può immaginare oggi“. Con un campionato livellato, nonostante la pressione di ambiente e tifosi, Chiellini ribadisce che tutto dipende da unità, perseveranza e equilibrio: “Con due terzi di campionato ancora da giocare, tutto resta aperto, purché si trasformino emozioni e pressioni in forza competitiva“.

Il futuro di Yildiz e della Juventus passa dunque da una gestione attenta, calma e condivisa: “Futuro? C’è luce in fondo al tunnel“.

