Milan, il nuovo attaccante “sospeso” fra gennaio e l’estate: le possibili soluzioni

Il Milan, ormai è chiaro, vuole un centravanti in grado di segnare molti gol. L’avvio complicato di Gimenez e Nkunku, entrambi ancora a secco e poco convincenti anche sul piano delle prestazioni, ha spinto Max Allegri e la dirigenza a valutare interventi già a gennaio. Tare ha iniziato a esaminare diverse possibilità, con due profili in cima alla lista: Robert Lewandowski e Niclas Fullkrug.
Per vedere il polacco in rossonero, però, servirà aspettare l’estate. Il suo contratto con il Barcellona scade nel 2026, con opzione di rinnovo unilaterale per il club. Nonostante i 37 anni, Lewandowski continua a garantire gol, ma potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione.
L’idea del Milan sarebbe quella di aggiungere un altro giocatore d’esperienza dopo Modric, a patto che il centravanti accetti condizioni economiche compatibili con i parametri del club.
Molto più percorribile in vista di gennaio è la soluzione Fullkrug, attaccante del West Ham. Il Milan aveva già tentato di avvicinarlo nel 2024, prima della scelta definitiva su Morata. Il trasferimento in Premier non ha portato i risultati sperati: tra infortuni muscolari e scarsa continuità, il tedesco ha segnato appena tre gol in 27 partite e anche questa stagione è iniziata senza reti.
Ciononostante, Fullkrug risponde a una richiesta precisa: fisicità, elemento che al Milan manca e che il classe ’93 garantisce. Con un solo impegno a settimana, l’ambiente potrebbe permettergli di rilanciarsi e porterebbe il peso che manca dentro l’area.
Nel frattempo la società aspetta segnali da Gimenez e Nkunku: il prossimo mese e mezzo sarà decisivo. Se dovessero sbloccarsi e offrire garanzie, i rossoneri potrebbero congelare le operazioni e concentrare le scelte sulla pianificazione della stagione successiva.
