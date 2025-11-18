Milan, il nuovo attaccante “sospeso” fra gennaio e l’estate: le possibili soluzioni

Il Milan, ormai è chiaro, vuole un centravanti in grado di segnare molti gol. L’avvio complicato di Gimenez e Nkunku, entrambi ancora a secco e poco convincenti anche sul piano delle prestazioni, ha spinto Max Allegri e la dirigenza a valutare interventi già a gennaio. Tare ha iniziato a esaminare diverse possibilità, con due profili in cima alla lista: Robert Lewandowski e Niclas Fullkrug.

Milan, suggestione Lewandowski: il polacco per rinforzare l'attacco rossonero

Per vedere il polacco in rossonero, però, servirà aspettare l’estate. Il suo contratto con il Barcellona scade nel 2026, con opzione di rinnovo unilaterale per il club. Nonostante i 37 anni, Lewandowski continua a garantire gol, ma potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione.

L’idea del Milan sarebbe quella di aggiungere un altro giocatore d’esperienza dopo Modric, a patto che il centravanti accetti condizioni economiche compatibili con i parametri del club.

Molto più percorribile in vista di gennaio è la soluzione Fullkrug, attaccante del West Ham. Il Milan aveva già tentato di avvicinarlo nel 2024, prima della scelta definitiva su Morata. Il trasferimento in Premier non ha portato i risultati sperati: tra infortuni muscolari e scarsa continuità, il tedesco ha segnato appena tre gol in 27 partite e anche questa stagione è iniziata senza reti.

Ciononostante, Fullkrug risponde a una richiesta precisa: fisicità, elemento che al Milan manca e che il classe ’93 garantisce. Con un solo impegno a settimana, l’ambiente potrebbe permettergli di rilanciarsi e porterebbe il peso che manca dentro l’area.

Nel frattempo la società aspetta segnali da Gimenez e Nkunku: il prossimo mese e mezzo sarà decisivo. Se dovessero sbloccarsi e offrire garanzie, i rossoneri potrebbero congelare le operazioni e concentrare le scelte sulla pianificazione della stagione successiva.

