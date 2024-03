Home | “Deejay chiama Italia” in lutto, il triste annuncio

Il programma radiofonico “Deejay chiama Italia” colpito da un triste lutto. L’annuncio è arrivato in diretta nella puntata del 5 marzo. Le parole dei due conduttori, Linus e Nicola Savino, hanno lasciato tutti con la bocca aperta. Si tratta di una triste perdita per il programma. (Continua…)

Lutto per “Deejay chiama Italia”

Lutto nella famiglia di “Deejay Chiama Italia”, programma radiofonico in onda su Radio Deejay. Il triste annuncio è arrivato nella puntata di ieri, martedì 5 marzo 2024. Ad annunciarlo sono stati i due conduttori, Linus e Nicola Savino. Il noto programma radiofonico ha perso un pezzo importante, una vera e propria mascotte ed è per questo che oggi tutti piangono per la sua scomparsa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)