Gossip. David Schumacher, la rivelazione sulla madre Cora spiazza tutti – Il conflitto legale e mediatico tra Ralf Schumacher e la sua ex moglie Cora Brinkmann continua a far parlare di sé. Dopo le controversie legate alla vendita della villa di famiglia a Salisburgo, è ora il figlio David a prendere posizione, lanciando un severo messaggio sui social network. (Continua a leggere dopo le foto)

David Schumacher, la sconvolgente rivelazione sulla madre Cora

David Schumacher ha scelto di esprimere il suo malcontento attraverso un messaggio incisivo su Instagram, successivamente rimosso, in cui accusa la madre di averlo minacciato e di aver aggredito fisicamente il padre. “Non vorrei parlare di questioni familiari in pubblico ma sfortunatamente mia madre sembra pensarla diversamente,” ha esordito David. “Voglio solo vivere la mia vita in pace e raggiungere i miei obiettivi.”

Il giovane pilota, che sta seguendo le orme del padre e dello zio Michael nel mondo delle corse automobilistiche, ha anche raccontato un episodio inquietante risalente al 2015, anno del divorzio dei genitori: “Quando i miei genitori hanno divorziato, mi ha minacciato dicendomi che, se non fossi rimasto a vivere con lei, avrebbe distrutto il sogno della mia vita, cioè di diventare un pilota automobilistico, in quanto sarebbe stata necessaria la sua firma su alcuni documenti.”

