Gossip. “Affari tuoi”, scoppia la bufera dopo la vittoria di Paolo – Nella puntata di “Affari tuoi” andata in onda ieri sera, lunedì 7 ottobre 2024, i concorrenti piemontesi Paolo e Jessica hanno dimostrato un notevole coraggio durante il loro gioco. Grazie alla loro determinazione, sono riusciti a portare a casa un premio di 50.000 euro, un bottino eccezionale considerando l’andamento della partita. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Alba Parietti rompe il silenzio su Sonia e Selvaggia

Leggi anche: Nozze in vista per la coppia vip? La foto scatena i fan

“Affari tuoi”, la bufera sui social dopo la vittoria di Paolo

Nella puntata di “Affari tuoi” di ieri, lunedì 7 ottobre 2024, il gioco ha preso una piega entusiasmante fin dalle prime fasi. I pacchi rossi sono stati eliminati rapidamente, come birilli colpiti da una boccia, e alla fine della partita Paolo si è trovato con un solo pacco da 50.000 euro e uno blu. Il dottore, nel tentativo di persuadere i concorrenti, ha lanciato offerte allettanti, ma la proposta di 17.000 euro, che rappresentava poco meno della metà del valore del pacco più pesante rimasto in gioco, è stata rifiutata.

Questa decisione ha messo in evidenza la determinazione di Paolo e Jessica, che hanno scelto di non cedere alle pressioni e di continuare a giocare per un premio più consistente. Il pubblico in studio e da casa ha seguito con trepidazione l’evolversi della partita, apprezzando il coraggio dimostrato dai due concorrenti. Alla fine, la scelta si è rivelata fortunata, permettendo loro di portare a casa una somma notevole.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva