“Ballando con le stelle”, Alba Parietti rompe il silenzio su Sonia e Selvaggia

Alba Parietti è stata ospite della puntata del 6 ottobre 2024 di Domenica In. La showgirl è stata chiamata a dire la sua a proposito di ciò che è andato in onda la sera prima a Ballando con le stelle. Al dibattito, che in poco tempo si è acceso, hanno partecipato oltre ad Alba Parietti, anche Rossella Erra e Guillermo Mariotto. Al centro della discussione, lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Cosa ha detto la showgirl a proposito dell’episodio accaduto a Ballando con le stelle? (Continua dopo le foto)

Lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le stelle”

Dopo l’esibizione di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle è arrivato il momento della giuria di esprimersi. Ad affondare la concorrente, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli. “Non sei la prima che arriva e non è un’etoile. Tu sei una donna di grande personalità, ma in pista sparisce la tua personalità. Balli male ma non è questo il problema, il problema è che sei proprio piccola lì in mezzo”, la critica della Lucarelli, che ha innescato la reazione della concorrente. “Da te mi aspettavo più acume, io sono piccola perché quella Sonia lì in pista ha aspettato 50 anni per uscire fuori. Io vivo da vent’anni dall’altra parte e guardo quelli che si esibiscono. Ti è chiaro quello che ho detto? Sono arrivata viva alla fine dell’esibizione…”, ha spiegato la Bruganelli. “Sono arrivati vivi tutti, devi aspettare la dipartita di qualcuno…”, ha commentato Selvaggia Lucarelli, assegnandole un 3. (Continua dopo le foto)

Alba Parietti difende Sonia Bruganelli e attacca Selvaggia Lucarelli

Alba Parietti ha espresso il suo disappunto a proposito delle parole scelte da Selvaggia nel giudicare Sonia. “Sei piccola”, proprio non le è piaciuto. “Posso spendere due parole a suo favore dato che tutti l’attaccano? Io credo che lei si senta la più attaccata e in effetti lo è. La considerazione che ha fatto la persona che io non nomino, va come sempre fa lei sul personale. Perché devi dire ad una persona ‘sei piccola’? Sinceramente è fuori contesto e non ci sta. Giudica il ballo e l’esibizione, ma sei piccola non ha proprio senso. Chiaramente quella persona è prevenuta, perché insomma”, ha detto la Parietti. Sonia nonostante tutto, ha fatto un gran lavoro secondo la showgirl. “È faticosissimo Ballando con le Stelle, è un allenamento sportivo ad altissimi livelli che spacca il fisico. Sonia poi ha fatto il charleston, che io ho fatto alla nona puntata perché è una delle cose più difficili da fare. Ed è difficile non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. E quindi quella persona che non nomino poteva evitare considerazioni fuori contesto”, ha concluso la Parietti. Perché ha deciso di non nominare Selvaggia Lucarelli? C’è un motivo ben preciso.

