Home | Nozze in vista per la coppia vip? La foto scatena i fan

La famosa italiana ha pubblicato una foto che ha subito scatenato la curiosità. Lo scatto sembra urlare: “Matrimonio in vista”. L’immagine, condivisa nelle storie del suo profilo Instagram, ha alimentato le voci sulle possibili nozze e sui social network i suoi follower sono entrati in fibrillazione. Che si tratti di un vero e proprio annuncio? D’altronde, la vip e il suo fidanzato stanno insieme da più di un anno e le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele. (Continua dopo le foto)

Elisabetta Canalis verso il matrimonio? La foto che scatena il gossip

Nelle scorse ore, Elisabetta Canalis ha pubblicato una storia su Instagram che ha subito incuriosito i suoi fan. Si tratta dello scatto di un cartellone pubblicitario, che sponsorizza matrimoni lampo. “Vi portiamo da Las Vegas a Los Angeles – Matrimoni in 24 ore”, si legge sul maxi cartellone. Si tratta di una foto scattata negli Stati Uniti, dove i matrimoni lampo vanno molto di moda. Anche Jennifer Lopez e Ben Affleck lo scelsero a luglio 2022 per dirsi “sì” in gran segreto. Che sia un indizio a proposito di un futuro matrimonio per Elisabetta Canalis? (Continua dopo le foto)

Elisabetta Canalis, il divorzio da Brian Perri

Ricordiamo che solo lo scorso anno, nel luglio 2024, Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri si sono ufficialmente separati. I due sono stati insieme per 9 anni prima della crisi. Si erano conosciuti ad un party nel 2013 e un anno dopo si erano sposati in Sardegna, ad Alghero, nella terra natale dell’ex velina. Dopo 9 anni insieme, un matrimonio e una figlia, i due avrebbero deciso di separarsi. Il divorzio è stato rapido e consensuale. Mentre i due ufficializzavano il divorzio, per Elisabetta Canalis è arrivato un nuovo amore.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva