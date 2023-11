Danilo salta la Fiorentina: i tempi di recupero del giocatore

Danilo ha accusato un fastidio muscolare e molto probabilmente salterà la gara contro la Fiorentina. Allegri spera di recuperarlo al più presto per le prossime partite.

L’infortunio di Danilo

Danilo non riesce a recuperare e con tutta probabilità salterà la prossima sfida contro la Fiorentina. Il brasiliano avverte ancora un fastidio muscolare, conseguenza della lesione la bicipite femorale destro che lo ha colpito nelle gare con la Nazionale brasiliana. Max Allegri dovrà dunque fare a meno di uno dei senatori del gruppo in una sfida delicata contro la Viola. Il potenziale rientro potrebbe avvenire l’11 novembre nel match contro il Cagliari, oppure al rientro dalla sosta nella sfida scudetto contro l’Inter. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kean dentro l’area di rigore prova il tiro vincente (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Le alternative di Allegri

Allegri conferma Gatti e Rugani ed è pronto a rilanciare Cambiaso, eroe contro il Verona, dal primo minuto. Bremer dovrebbe essere il terzo centrale, mentre Kostic agirà a tutta fascia. Il tecnico bianconero non ha tante possibilità di scelta, dato che De Sciglio starà fuori ancora per quattro settimane. Alex Sandro e lo stesso Danilo rimarranno fermi ai box per altri 10 giorni, mentre Weah, che poteva giocare da quinto di centrocampo, non si è ancora ripreso e salterà la gara contro la Fiorentina.

