Dalle bici al calcio: l’incredibile storia del campione di ciclismo che sta per esordire in Serie A

Ci sono storie di sport che sembrano quasi incredibili, ma che mostrano come la volontà e l’impegno possano superare qualsiasi ostacolo. A quasi 38 anni, Rigoberto Uran, leggenda del ciclismo colombiano, si prepara a un’impresa inedita: il debutto nella Serie A di calcio del suo Paese con il Fortaleza CEIF.

L’ex ciclista, celebre per i suoi successi sulle due ruote, si allenerà con il club di Bogotà nella speranza di coronare un sogno che coltiva da sempre: scendere in campo come calciatore professionista. Con due podi al Giro d’Italia, uno al Tour de France e 14 vittorie all’attivo, Rigoberto Uran ha scritto pagine importanti nella storia del ciclismo.

In Colombia è conosciuto non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per la sua personalità carismatica. La voglia di mettersi in gioco in un altro ambito non lo ha mai abbandonato. Al momento del ritiro dalle corse, Uran aveva dichiarato: “Mi dedicherò al calcio professionistico. È un sogno che ho da sempre, ora voglio vedere cosa succede”.

Una frase che inizialmente sembrava uno scherzo, ma che ora si sta concretizzando. Il Fortaleza CEIF, squadra che milita nella massima serie colombiana, ha accolto Uran per un periodo di prova. Il presidente del club ha spiegato che l’ex ciclista aspira a giocare come centrocampista creativo, mettendo in evidenza il suo spirito competitivo.

La Liga Dimayor, il campionato nazionale, prenderà il via il prossimo 25 gennaio, e Uran punta a conquistare il suo spazio, anche se solo per pochi minuti. “Ci sono molte squadre in Colombia e tra queste ce n’è sicuramente una che desidera un po’ di visibilità e che mi permetterà di entrare all’85’. A me va benissimo: datemi solo cinque minuti”, ha scherzato Uran, imostrando il suo tipico entusiasmo.

L’impresa di Uran rappresenta un esempio di determinazione e passione. Nonostante i suoi successi nel ciclismo, non ha mai smesso di inseguire il suo sogno calcistico. Ora, con la sua proverbiale grinta, si prepara a vivere un’avventura completamente nuova, dimostrando che non è mai troppo tardi per reinventarsi.

