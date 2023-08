“Reazione a Catena”, i Dai e Dai e il primo gesto dopo il ritorno: cos’è successo in treno

Dai e Dai Reazione a Catena. Protagonisti indiscussi di questa stagione di “Reazione a Catena”, i Dai e Dai hanno concesso una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. I concorrenti del famoso quiz televisivo hanno raccontato che cosa è successo dopo la loro prima eliminazione. Le loro parole vi lasceranno a bocca aperta. (Continua…)

I Dai e Dai sono i super campioni di “Reazione a Catena“, quiz televisivo condotto da Marco Liorni su Rai 1. I tre concorrenti hanno battuto le Tre e Lode e da allora non hanno mai perso una puntata. I Dai e Dai hanno letteralmente sbancato “Reazione a Catena”, portando a casa decine di migliaia di euro in gettoni d’oro. Per loro non è la prima volta nel quiz televisivo di Rai 1, già qualche anno fa, infatti, ci provarono, ma non andò bene. Questa volta, invece, i Dai e Dai si sono affermati nel programma di Marco Liorni e al momento nessuno riesce a rubare loro lo scettro da campioni. (Continua…)

I campioni di “Reazione a Catena” hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. I tre ragazzi hanno parlato sia dell’attuale esperienza che di quella precedente, che si concluse con un nulla di fatto. Ai microfoni del noto settimanale hanno rivelato che per allenarsi hanno messo a punto un’applicazione: “Ci siamo inventati un’applicazione che tenesse traccia di tutte le parole su cui ci allenavamo, quelle frequenti e indovinate, ma soprattutto quelle rare e sbagliate. Ci siamo allenati sulle intese perdenti. Durante le simulazioni a casa arrivavamo anche a 29. In studio è diverso il tono di voce che devi usare, devi quasi urlare, cerchi di scandire ogni parola e questo ti rallenta“. (Continua…)

Dai e Dai Reazione a Catena: cos’è successo dopo la prima eliminazione

I Dai e Dai, ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, hanno raccontato anche cosa successe dopo la prima eliminazione: “Il primo pensiero sul treno del ritorno è stato: ‘Ragazzi, la prossima volta ci prepariamo meglio”. Alla fine i tre ragazzi ci sono riusciti, sono tornati a “Reazione a Catena” e si sono laureati campioni, portando a casa anche un grosso bottino.