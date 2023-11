L’avventura di Juan Cuadrado all’Inter potrebbe essere già prossima alla conclusione. Il terzino colombiano sta saltando diverse gare per infortunio e i nerazzurri cercano un sostituto.

L’Inter inizia a fare delle riflessioni anche in ottica cessioni. Gennaio si avvicina e un occhio di riguardo verrà rivolto verso il bilancio in relazione ovviamente alle esigenze tattiche di Simone Inzaghi. Cuadrado è un giocatore su cui Beppe Marotta e il tecnico interista dovranno prendere una decisione, anche e soprattutto come conseguenza delle condizioni fisiche del giocatore. Cuadrado è stato costretto a fermarsi di nuovo a causa di un fastidio al tendine achilleo sinistro. Il colombiano ha intrapreso un programma riabilitativo in accordo con lo staff medico nerazzurro e le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. L’Inter sta valutando la cessione del colombiano a causa dei suoi continui problemi. L’ex Juventus è stato bloccato dagli infortuni e la sua avventura all’Inter potrebbe essere vicina al capolinea, ma ulteriori valutazioni verranno fatte nelle prossime settimane che precederanno la sessione invernale di calciomercato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cuadrado durante l’inno colombiano prima della gara amichevole tra la sua Nazionale e la Germania (Getty Images)

La stagione di Cuadrado

Il giocatore in questa stagione non è andato oltre le quattro presenze in Serie A. Nel ruolino zero gol e un assist, ma soprattutto tanti giorni di assenza dal campo a causa dei problemi fisici. Salterà la convocazione della Nazionale colombiana, selezione con la quale già nell’ultimo frangente aveva riportato un infortunio. Complessivamente nel nostro campionato ha collezionato solo 97 minuti sul terreno di gioco, con nessuna presenza in Champions League. Per Inzaghi è fondamentale il gioco sulle fasce ed è quindi necessaria un’alternativa a Denzel Dumfris, titolare della corsia di destra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Simone Inzaghi dirige l’allenamento dei nerazzurri (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Cuadrado tra passato e futuro

Secondo alcune indiscrezioni, il mancato rinnovo alla Juventus è dovuto ai dubbi della dirigenza bianconera sulla tenuta del terzino. L’Inter ha sfrutta l’occasione per metterlo sotto contratto fino al giugno del 2024. Ora la questione si ripropone a Milano, con Marotta che vorrebbe cedere il giocatore già a gennaio. L’obiettivo è risparmiare sul pesante ingaggio (2.5 milioni di euro a stagione che pesano per quasi 5 al lordo) per investire su un giovane di prospettiva o un profilo più economico. Per Cuadrado si prospetta un’avventura in Liga o in Sudamerica, mentre il club nerazzurro potrebbe virare su Tajon Buchanan del Bruges o su Marusic della Lazio. Il budget stanziato da Steven Zhang per gli acquisti invernali è all’incirca di 10 milioni di euro e non consente altri arrivi, se non a parametro zero.

