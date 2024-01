Crollo al matrimonio, il video impressionante delle persone inghiottite dal vuoto

Una vera e propria tragedia si è consumata durante un matrimonio. Gli inviati sono stati risucchiati dal suolo che ha ceduto. Le immagini dell’incidente sono finite sul web e sono davvero impressionanti. Il filmato, girato da uno degli invitati che è riuscito a salvarsi, è diventato virale ed ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

Crollo durante un matrimonio

Durante un matrimonio tenutosi sabato 13 gennaio, il pavimento di una sala si è improvvisamente aperto sotto i piedi degli ospiti. Il gravissimo incidente ha causato numerosi feriti. Gli invitati sono precipitati da un’altezza di cinque metri. Il numero dei feriti è salito a trenta. Fortunatamente, però, tra di loro non ci sarebbero feriti gravi. Anche gli sposi sono stati coinvolti nell’incidente ed hanno trascorso la loro prima notte di nozze all’ospedale. L’incidente è stato filmato in tempo reale da uno degli invitati ed è finito sul web. Le immagini sono davvero impressionanti. (Continua…)

Crollo matrimonio Pistoia

Il grave incidente è avvenuto a Pistoia, nell’ex convento di Giaccherino, durante il matrimonio di Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra. La Procura di Pistoia ha aperto un’inchiesta e si indaga per disastro colposo e lesioni. Il procuratore Tommaso Coletta ha avviato un’indagine con un fascicolo a carico di ignoti, ipotizzando i reati di disastro colposo e lesioni colpose. I carabinieri hanno acquisito tutta la documentazione relativa all’ex convento, costruito nel XV secolo e adibito sin dall’origine a monastero francescano. Il convento sarebbe poi stato venduto ad una società privata, che avrebbero avviato i lavori di ristrutturazione nel 2007. Nel 2015, invece, l’ex convento è stato trasformato in una location per matrimoni ed eventi privati. (Continua…)

Immagini impressionanti

L’incidente, come dicevamo, è stato filmato in tempo reale da uno degli invitati, che è riuscito a salvarsi dal crollo. Le immagini sono davvero impressionanti. Il filmato dura quindici secondi e riprende gli invitati, insieme agli sposi, mentre ballano. Frazione di secondi e le circa trenta persone sprofondano nel vuoto avvolti dalla polvere provocata dal crollo.