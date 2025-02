Corona rivela i nomi dei vip con cui Chiara avrebbe tradito Fedez – Fabrizio Corona è tornato con una nuova puntata di Falsissimo.ù L’ex re dei paparazzi ha aggiunto un nuovo capitolo alla saga Ferragnez: la sua attenzione si è focalizzata su Chiara Ferragni. “Ho deciso di fare il video sul Vero Grande Amore di Chiara perché esiste la par condicio e così, dopo quello sul Vero Grande Amore di Fedez, ecco che arriva anche quello sulla Ferragni, nelle stesse modalità e con gli stessi tempi“, ha dichiarato Corona. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Luciana Littizzetto colpita da pancreatite: di cosa si tratta e quali sono i sintomi

Leggi anche: “Grande Fratello”, scatta la censura su Helena e Zeudi? L’indiscrezione dei telespettatori

Corona rivela i nomi dei vip con cui Chiara avrebbe tradito Fedez

«Fedez dopo la pubblicazione della scorsa puntata è stato massacrato dai media, nonostante questo molti hanno pensato che tutto questo sia stato organizzato da noi due in combutta. La verità è che io Fedez non lo sentivo da cinque/sei giorni perché non stava bene. La puntata è uscita lunedì, il giorno dopo mi ha chiamato lui e mi ha detto: ‘Per favore vieni a casa mia che ti devo parlare’. E così sono andato», ha esordito Fabrizio Corona. «A casa sua Fedez stava piangendo come un pazzo, ma quelle lacrime non erano per la situazione, non ce l’aveva con me, ma era preoccupato per Chiara. Mi ha chiesto di non parlare dei tradimenti di Chiara. Lui nel momento peggiore non ha chiesto salvezza per sé, ma per gli altri», ha aggiunto l’imprenditore. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Eleonora Giorgi, la rivelazione sul tumore: qual è la sua speranza di vita

Leggi anche: Clizia Incorvaia, il messaggio per la suocera Eleonora Giorgi dopo l’annuncio sul tumore

Nuova puntata di “Falsissimo”, Corona rivela i nomi dei vip con cui Chiara avrebbe tradito Fedez

Fabrizio Corona ha fatto poi menzione di Achille Lauro, presunto amante di Chiara Ferragni. «Caro Achille se tu hai avuto una relazione con Chiara e io la racconto, non è violenza, ma gossip», ha affermato l’imprenditore riferendosi alle recenti dichiarazioni del cantante. «Achille grazie alla collaborazione con Fedez è entrato nel circolino. Chiara un giorno va a una festa, rimane di notte e consuma con Achille. Fedez questa cosa la scopre perché trova dei messaggi cancellati sul telefono di Chiara. Chi me l’ha detto? Ovviamente Federico. Ho audio e messaggi e questa cosa a lui gliel’ha confessata proprio Chiara. Quindi, cara Chiara, perché fai la santarellina?», ha insistito Corona. Ma non è finita qui. Nella nuova puntata di Falsissimo è saltato fuori un altro nome.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva