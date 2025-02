Come ogni domenica anche ieri, 9 febbraio 2025, Luciana Littizzetto era attesa a Che tempo che fa ma da Fabio Fazio non si è presentata. Con una telefonata a sorpresa in diretta, la comica torinese ha svelato di avere avuto un serio problema di salute, che l’ha fatta finire in ospedale. Luciana Littizzetto ha annunciato di essere ricoverata in ospedale a Torino per la pancreatite. Cos’è la pancreatite? Come si contrae e quali sono le cure? (Continua dopo le foto)

Cos’è la pancreatite, la malattia che ha colpito Luciana Littizzetto

La pancreatite è un’infiammazione del pancreas. Il pancreas è una ghiandola situata dietro lo stomaco che produce enzimi digestivi e ormoni essenziali, come l’insulina. Ci sono due forme di pancreatite. Quella acuta si manifesta improvvisamente e può variare da lieve a grave. La pancreatite diventa cronica quando si verificano infiammazioni ripetute, che portano a danni permanenti all’organo. In ogni caso, la pancreatite va curata al più presto per evitare complicazioni serie, come infezioni, necrosi del pancreas o insufficienza multiorgano. (Continua dopo le foto)

Le cause della pancreatite

La pancreatite può comparire in seguito a:

Calcoli biliari, che possono bloccare il dotto pancreatico e scatenare l’infiammazione;

Abuso di alcol;

Alcuni farmaci, come diuretici e antibiotici;

Alti livelli di trigliceridi nel sangue;

Infezioni o traumi addominali;

Fattori genetici o malattie autoimmuni.

Come si fa a sapere se si soffre di pancreatite?

