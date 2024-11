Coppa Davis, la Germania ha la meglio sul Canada. Chi sfiderà in semifinale

La Germania ha conquistato un posto in semifinale di Coppa Davis superando il Canada per 2-0 nei quarti di finale. A siglare la vittoria sono stati Daniel Altmaier e Jan-Lennard Struff, protagonisti nei due singolari decisivi.

🇩🇪 Germany in the semi-finals of the Davis Cup



The German team qualifies against Canada, champion in 2022, by winning its two singles matches!



Altmaier 🤜 Diallo 7-6 6-4

Struff 🤜 Shapovalov 4-6 7-5 7-6 pic.twitter.com/ANwS10wQvl — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 20, 2024

Ora i tedeschi si preparano per la sfida contro l’Olanda in semifinale. La sfida per un posto in finale si preannuncia interessante ed equilibrata. E in un match in cui, specie in assenza di Zverev, non emerge un chiaro favorito, come spesso succede in questi casi potrebbe essere decisivo il punto del doppio.

Contro il Canada, comunque, Daniel Altmaier, numero 88 del ranking ATP, ha aperto la giornata con una vittoria importante su Gabriel Diallo (n. 86). Chiamato all’ultimo minuto per sostituire Alexander Zverev, Altmaier ha saputo sfruttare l’opportunità vincendo 7-6, 6-4. Un successo fondamentale che ha portato la Germania in vantaggio.

Coppa Davis, la rimonta di Struff

Nel secondo singolare, Jan-Lennard Struff (n. 43) ha dovuto lottare contro Denis Shapovalov (n. 56), ma alla fine ha chiuso il match con una rimonta spettacolare. Il tedesco ha prevalso con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-6, assicurando così alla Germania il passaggio del turno.

In semifinale, la Germania affronterà quindi i tulipani, che hanno eliminato la Spagna in una giornata storica, soprattutto perché segnata dall’addio al tennis di Rafa Nadal. La sfida si preannuncia entusiasmante, con entrambe le squadre pronte a lottare per un posto nell’atto finale del torneo.

