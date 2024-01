Coppa d’Africa: la Nigeria pareggia all’esordio

Finisce in pareggio la gara d’esordio della Nigeria che frena contro la non particolarmente ostica Guinea Equatoriale per 1-1. In gol il centravanti delle Nigeria e vincitore del Pallone d’Oro africano Victori Osimhen che riacciuffa il pari dopo appena due minuti di Iván Salvador Edú.

In campo oltre al centravanti classe ’98 del Napoli tra le fila nigeriane anche l’atalantino Lookman (suo l’assist) e l’acquisto estivo del Milan, ex Villarreal, Samuel Chukwueze entrato a fine ripresa. Sorprendente prova della Guina Equatoriale, alla sua quarta partecipazione nella coppa, in grado di passare anche in vantaggio poco dopo la mezz’ora. Tra i giocatori più apprezzati c’è il centrocampista del Monza Machin, autore dell’assist che sblocca il match. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Samuel Chukwueze si dispera durante il match di Serie A tra Milan e Genoa

Il pareggio piazza momentaneamente la Nigeria a metà classifica nel girone A dove a svettare è la Costa d’Avorio padrona di casa, vittoriosa nella prima partita della manifestazione per 2-0 contro la Guinea-Bissau. Nella serata di domenica 14 gennaio altre due sfide, entrambe del gruppo B: l’Egitto di Salah contro Mozambico e Ghana-Capo Verde.