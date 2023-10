Colpo di scena su Beatrice al Gf: la reazione di Varrese – Continua ad essere lei la protagonista indiscussa del “Grande Fratello Vip”. Beatrice Luzzi, che recentemente ha avuto dei momenti di scoraggiamento per via della relazione con Giuseppe Garibaldi, è tornata a sorridere. Il merito di tale cambiamento d’umore è da ricercare nelle attenzioni dei suoi tantissimi fan. I suoi sostenitori non le stanno facendo mancare l’affetto durante questa sua pazzesca avventura nella Casa più spiata di Italia. Nelle scorse ore è arrivato un aereo che portava una scritta dedicata proprio alla popolare attrice. (continua a leggere dopo le foto)

Colpo di scena su Beatrice Luzzi al “GF Vip 8”: la reazione di Varrese

Momento importantissimo al “Grande Fratello Vip” per Beatrice Luzzi, che ha messo da parte tutti i problemi nati al reality show di Canale 5. Nelle scorse ore è arrivato un aereo che ha fatto capolino sopra il loft di Cinecittà. Il mezzo recava una scritta dedicata proprio all’ex attrice di “Vivere”. La concorrente è uscita nel giardino della Casa per leggere bene il messaggio. Beatrice Luzzi, appena visto il contenuto della scritta, è letteralmente esplosa di gioia. A far discutere i telespettatori in queste ore sono state le reazioni dei compagni di avventura Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. (continua a leggere dopo le foto)

Giorni difficili per l’attrice: i rapporti con Garibaldi sono sempre più tesi

Dopo dei giorni difficili da affrontare per via dei dissapori con Garibaldi, Beatrice Luzzi ha potuto vivere un momento di pura gioia al “GF Vip 8”. Il messaggio dell’aereo che ha sorvolato la Casa le ha ridato energia. Il velivolo aveva con sé la scritta: “Bea resisti. L’Italia è con te“. L’attrice ha gridato per la felicità, era entusiasta come una bambina al luna-park. Successivamente è arrivato al suo fianco Massimiliano Varrese, la cui reazione ha stupito tutti. (continua a leggere dopo le foto)

Questo aereo per Beatrice è volato proprio nel momento giusto, se lo merita tantissimo e soprattutto aveva proprio bisogno della nostra vicinanza ❤️‍🩹#grandefratello #gfpic.twitter.com/PQJTox7qWI — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 28, 2023

Beatrice Luzzi riceve un messaggio via aereo: la reazione di Massimiliano Varrese spiazza

Massimiliano Varrese ha spiazzato il pubblico: nonostante tra i due ci sia stato più di un semplice litigio, l’attore ha abbracciato Beatrice Luzzi con trasporto. I due hanno osservato l’uno al fianco dell’altra il cielo per vedere nitidamente la scritta di incoraggiamento. Ben più fredda la reazione di Giuseppe Garibaldi, che non ha mostrato nessun cenno di contentezza. Un particolare che non è sfuggito al popolo del web, che ha lodato l’atteggiamento di Varrese e stroncato quello del giovane bidello. “Questo aereo per lei è volato proprio nel momento giusto, se lo merita tantissimo e soprattutto aveva bisogno della nostra vicinanza”, ha scritto un utente. E non si è trattato di un messaggio isolato. L’ennesimo segnale di come Beatrice Luzzi piaccia e goda del favore del pubblico.