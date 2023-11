Colombia, doppietta per Luis Diaz contro il Brasile e dedica al padre

Luis Diaz è stato autore di una doppietta in Colombia-Brasile, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il giocatore ha esultato mimando un cuore e indicando ripetutamente il padre in tribuna, sequestrato e poi liberato da parte dei guerriglieri dell’esercito di liberazione nazionale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luis Diaz durante l’allenamento con la maglia del Liverpool

La Colombia ha battuto 2-1 il Brasile in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Decisiva una doppietta di Luis Diaz, che ha vissuto una serata veramente speciale. In tribuna all’Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla erano infatti presenti i genitori del giocatore. Sono passati pochi giorni dalla liberazione del padre, sequestrato in precedenza da parte dei guerriglieri dell’esercito di liberazione nazionale.

Dopo 13 giorni tenuto in prigione, è stato finalmente liberato e Luis Diaz ha approfittato dell’occasione per dedicargli doppietta e vittoria in un emozionante tributo. Con due gol, al 75′ e al 79′, ha firmato la rimonta della Colombia sul Brasile, venendo inondato di abbraccia dai compagni di squadra. Il giocatore del Liverpool ha esultato mimando un cuore e indicando il padre in tribuna, ripreso dalle telecamere mentre piangeva commosso.

Le parole di Luis Diaz e del padre

Intervenuto al termine della partita, Luis Diaz ha commentato brevemente l’emozione del momento: “Questa vittoria e questi gol sono per lui, ho giocato pensando sempre a mio padre”. Anche il padre ha rilasciato delle dichiarazioni: “Oggi c’era un motivo in più per festeggiare e battere il Brasile affinché passasse alla storia. Sono emozionato perché ho raggiunto la mia libertà grazie a mio figlio e al popolo colombiano. Viva la libertà e la pace per la Colombia”.