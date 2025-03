Roma, Claudio Ranieri a gamba tesa: “Il nuovo allenatore? Nessuno di quelli che avete detto”

A due giorni dalla sfida con il Lecce, Claudio Ranieri ha rotto il silenzio sul futuro della Roma, escludendo categoricamente l’ipotesi Gian Piero Gasperini per la panchina giallorossa. “Potete escludere tutti gli allenatori di cui si è parlato finora, quindi anche Gasperini”, ha dichiarato il tecnico romano, chiarendo che “tutti quelli con cui ho parlato non sono usciti“.

Ranieri ha messo subito in chiaro la sua posizione: “Se restassi io, perderemmo un altro anno“, ha spiegato, sottolineando di non essere il futuro della Roma. La decisione sul nuovo allenatore, ha chiarito Ranieri, non dipenderĂ solo da lui, ma da un lavoro di squadra con il direttore sportivo, Tiago Ghisolfi.

“Lo sceglieremo io e Ghisolfi, poi daremo la lista al presidente che deciderĂ “, ha precisato il tecnico. L’incertezza regna, ma l’ex mister giallorosso ha fatto sapere che la scadenza per conoscere il nome del successore dipenderĂ esclusivamente dal presidente, che prenderĂ la decisione “quando lo riterrĂ opportuno”.

Roma, Ranieri: “Per due anni niente spese pazze”

Ranieri ha anche accennato alla gestione economica dei prossimi due mercati, ammettendo che non ci saranno “spese pazze“. “SarĂ importante che il nuovo allenatore possa fare bene sin da subito, anche se la piazza all’inizio potrebbe non apprezzare il nome“, ha dichiarato, enfatizzando che la prioritĂ sarĂ costruire una squadra solida senza esagerare con gli investimenti.

Infine, Ranieri ha aggiornato sulle condizioni di Paulo Dybala, ormai a recupero dopo l’operazione. “Sta molto bene e potrebbe tornare in campo prima di sei mesi“, ha rassicurato. Il tecnico ha anche parlato del ruolo centrale che Lorenzo Pellegrini dovrĂ assumere, pur senza Dybala.

“Tutti i ragazzi dovranno essere pronti, e visto che non ci saranno coppe, giocheremo in 15-16. SarĂ l’allenamento a dirmi chi scenderĂ in campo”, ha concluso, rimarcando il senso di un gruppo chiamato a viaggiare unito. Con il futuro che resta incerto, la Roma dovrĂ affrontare le prossime sfide con determinazione, in attesa di un nuovo capitolo che potrebbe scrivere una nuova storia.

