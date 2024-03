Classifica ATP. Jannik Sinner è inarrestabile: il tennista altotesino vola in semifinale ad Indian Wells dopo aver battuto Lehecka ai quarti. Adesso il penultimo ostacolo del 22enne, prima della finalissima, è Carlos Alcaraz, che ai quarti ha battuto Zverev. In classifica, Sinner ha superato virtualmente Alcaraz, ma per ottenere il secondo posto deve vincere il torneo. (Continua…)

Leggi anche: Indian Wells, Sinner domina Struff e vola agli ottavi con Alcaraz

Leggi anche: Sinner finisce sotto attacco: cosa c’entra Sanremo

Classifica ATP, Sinner supera virtualmente Alcaraz

In seguito ai risultati ottenuti in questo periodo, se si va a osservare la potenziale graduatoria mondiale, Sinner avrebbe già compiuto il sorpasso sull’avversario avendo raggiunto il turno di semifinale come lo scorso anno e raggiungendo quota 8310 punti con +40 già messo a referto. Alcaraz, invece, sarà costretto a difendere il titolo del 2023 e attualmente si troverebbe a 8205 punti. Se dovesse perdere, lo spagnolo potrebbe subire il sorpasso del tennista italiano.

L’attesissima semifinale tra Sinner e Alcaraz andrà in scena domani, alle ore 20. Sinner è favorito anche secondo i bookmakers, ma Alcaraz vuole difendere il titolo e il secondo posto in classifica. La vittoria dell’altoatesino, dunque, non è affatto scontata. Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno Paul e Medvedev. In questo caso, la vittoria del russo appare più scontata, ma il tennis spesso regala sorprese. Non dimentichiamoci che Djokovic ad Indiana Wells è uscito contro un tennista fuori dalla top 100.