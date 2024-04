Ciclismo, dramma al Giro dei Paesi Baschi: 3 big in ospedale. Da lunedì 1° Aprile fino al 6 Aprile 2024 si terrà il Giro dei Paesi Baschi, un impotarte appuntamento con il ciclismo internazionale. Anche la quarta tappa è segnata da un pesante incidente. A circa 30 km dall’arrivo in curva cadono diversi corridori, tra cui i più forti. Jonas Vingegaard portato via in barella, a terra anche Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Tutti e tre in ospedale per cure e accertamenti. Gara neutralizzata, tranne per i primi 6 che erano in testa prima dell’incidente. (Continua a leggere dopo le foto)

Spaventosa caduta al giro dei Paesi Baschi per il danese Jonas Vingegaard che ha trionfato due volte al tour de France. Il campione è in gravi condizioni.#tg1 Alessandra Barone pic.twitter.com/yJNfzmaL8D — Tg1 (@Tg1Rai) April 4, 2024

Più o meno a 36 km al traguardo di Legutio, una curva apparentemente innocua ha messo ko 12 corridori del gruppo, che scivolano e finiscono a terra, tra ostacoli molto pericolosi. Come si spiega quest’incidente? Sui social c’è chi sostiene che quel tratto di strada presenti una superficie irregolare a causa delle radici degli alberi, che avrebbero quindi fatto perdere il controllo del manubrio ai corridori.

Jonas Vingegaard è stato portato via in barella con collarino e maschera d’ossigeno. Il team Visma Lease a Bike ha comunicato che il danese è cosciente e sarà sottoposto ad esami. E’ cosciente anche Jay Vine della UAE Team Emirates. Primoz Roglic, che era reduce da un’altra caduta, non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze. Infine, anche Remco Evenepoel dolorante ad un braccio, si è recato in ospedale per ulteriori aggiornamenti.