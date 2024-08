Varie. È un’abitudine radicata da generazioni: lasciare la chiave nella serratura dopo aver chiuso la porta di casa per la notte. Tuttavia, sembra che questa pratica possa essere controproducente per la nostra sicurezza. Contrariamente a quanto si crede, lasciare la chiave inserita non blocca l’accesso ai malintenzionati, ma potrebbe addirittura facilitare il loro ingresso.

Come ha spiegato Samuel Prieto, esperto dell’Istituto Superiore di Pubblica Sicurezza (Netpol), a Money.it, questa abitudine non garantisce affatto maggiore protezione. Anzi, lasciare la chiave nella serratura offre ai ladri ulteriori opportunità di forzare la porta e accedere all’abitazione. Quindi, ciò che molti consideravano un gesto di sicurezza potrebbe rivelarsi, in realtà, un rischio. Ma come è possibile? Scopriamo insieme le parole dell’esperto. (Continua a leggere dopo le foto)

Ecco perché non andrebbe mai lasciata la chiave nella serratura di notte

Abbiamo sempre visto i nostri genitori e nonni lasciare la chiave nella serratura, considerandola una pratica del tutto normale. Tuttavia, è arrivato il momento di abbandonare questa abitudine. Una delle ragioni per cui si lasciavano le chiavi era la convinzione che ciò potesse aiutare a sentire eventuali rumori sospetti in caso di tentativo di furto.

Ma, come spiega l’esperto, questa credenza si è rivelata errata. Lasciare le chiavi nella serratura, infatti, può rappresentare un rischio per la sicurezza. Le ragioni dietro questa affermazione sono molteplici e meritano attenzione. “Il motivo per cui non si dovrebbero mai lasciare le chiavi nella porta è che, in caso di emergenza, è importante che le squadre mediche, i vigili del fuoco o l’assistenza abbiano accesso rapido all’abitazione”, spiega Prieto.

