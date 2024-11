Home | Chiara Ferragni, bufera sulla letterina scritta al figlio Leone: cosa non sfugge

Dopo lo scandalo del pandoro e la fine della sua relazione con il rapper Fedez, Chiara Ferragni continua a finire ogni giorno al centro del mirino dei suoi haters. La nota imprenditrice digitale questa volta è stata criticata aspramente dopo che ha scritto una lettera a suo figlio Leone, il quale ha perso il suo primo dentito. Che dire? Anche il primogenito dei Ferragnez sta diventanto grande. Scopriamo insieme che cosa hanno notato di così strano gli haters dell’influencer. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni scrive una lettera al figlio Leone: scoppia la bufera

Il primo genito di Chiara Ferragni e Fedez, Leone Lucia, ha compiuto da poco 6 anni e come succede a tutti i bimbi di quell’età ha perso il suo primo dentino da latte. Un evento importante che mamma Chiara ha deciso di condividere con i fan su Instagram, immortalando questo momento speciale per il piccolo Leone che sta diventando ogni giorno più grande. Come da tradizione, anche a casa Ferragni è passato il “topino dei denti” che gli ha lasciato un regalino e anche una letterina. Chiara ha voluto festeggiare anche questo momento con i suoi ammiratori condividendo un post su Instagram, nel quale ha mostrato la scatolina dov’è stato messo il dentino e anche la lettera quasi sicuramente scritta da Chiara. Un’epistola che ha scatenato la furia dei suoi haters, i quali hanno notato alcuni errori di ortografia. La risposta della diretta interessata è arrivata immediatamente.

