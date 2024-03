Chiara Ferragni, il commento di Fiorello dopo l’intervista a “Che tempo che fa”

Fiorello ha dedicato una breve parentesi all’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa, nel corso della puntata di oggi, lunedì 4 marzo 2024, del suo programma mattutino Viva Rai2!. L’intervento dell’imprenditrice digitale è stato seguito da milioni di italiani curiosi di sapere cos’è successo realmente in casa Ferragnez. Il commento di Fiorello però è stato molto amaro, non solo verso Chiara Ferragni ma anche verso Fabio Fazio. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Cosa ha rivelato Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”

Fabio Fazio ha aperto l’intervista ricordando alla sua ospite e al pubblico, che lo studio di Canale Nove non è un tribunale e che Chiara era lì per raccontare la sua vita e non per essere interrogata. L’imprenditrice ha confermato di aver vissuto un periodo difficile da quando è scoppiato il caso Balocco. “Sto bene, sono contenta di essere qua, la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie che succedono nel mondo. Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di una ondata di odio. Tu penseresti che una come me sia preparata a una cosa del genere. Ed è vero, sei preparata. Ma niente ti prepara alla violenza di certi attacchi. Niente ti prepara alla violenza che arriva da tutte le parti“, ha dichiarato. (Continua dopo le foto)

Chiara Ferragni ha confermato che questo non è un buon momento, oltre che per gli affari, anche per il suo matrimonio. Cosa ha rivelato su Fedez? “Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene e quindi non è che da un giorno all’altro tagliamo i ponti. È un periodo di crisi, lo abbiamo avuto anche in passato, questa è una crisi un po’ più forte, vediamo”, le parole di Chiara Ferragni. In generale, il pubblico è rimasto piuttosto deluso dall’intervista. Secondo molti, la Ferragni non ha detto niente di più di quanto già non si sapesse. Tra i tanti, anche Fiorello non ha gradito i contenuti dell’ospitata di lei a Che tempo che fa. (Continua dopo le foto)

Fazio ha fatto un'intervista talmente leggera che alla fine io mi sono sentito in colpa per non aver comprato abbastanza panettoni della ferragni. — Cambiacasacca (@Cambiacasacca) March 4, 2024

Fiorello commenta l’intervista di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”

Fiorello ha commentato l’apparizione in Tv dell’influencer, sottolineando come la sua intervista da Fazio sia stata tanto attesa quanto deludente per contenuti e risposte. “Non è successo nulla, che dovremmo dire? Per me francamente non è successo nulla… niente. E noi per far ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata, ‘come va? Tutto bene’… ‘sì, un po’ dispiaciuta’… ‘vabbè, avete capito male’… ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato! ‘Forse ci sentiremo’… no! Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare…”, ha dichiarato Fiorello a Viva Rai2!. Sul web, gli utenti condividono appieno il pensiero del comico.