Chiara Ferragni, chi è l’amico che la consola mentre Fedez non c’è

Momenti di tensione per Chiara Ferragni dopo il famigerato incontro di venerdì con Fedez. La conversazione tra il rapper e l’influencer non avrebbe portato a nulla di buono, al contrario, sarebbero addirittura partite le lettere degli avvocati. Nonostante il faticoso periodo con la vita da influencer di Chiara in bilico ci si mette anche una crisi matrimoniale che- a detta di molti- è già finito. Per cercare di tirarsi su di morale, l’imprenditrice digitale, trova il sorriso con i figli, la famiglia e gli amici, come mostrano le sue ultime storie Instagram. C’è un amico in particolare che consola Chiara ora che Fedez sarebbe andato via di casa.

Chi è l’amico che consola Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, si concede alcuni momenti di svago nel corso della bufera mediatica che l’ha travolta assieme al marito Fedez. Da qualche tempo l’influence è tornata a pubblicare e condividere con i fan momenti di vita quotidiana a Milano, in compagnia della sua famiglia e degli amici. Chiara sorride, parla del suo brand e cerca di andare avanti, anche se il periodo non è dei migliori, ma dopotutto la vita va avanti. In una storia pubblicata qualche ora fa, una foto con il suo migliore amico Angelo Tropea, mentre si abbracciano, con la didascalia: “God bless friends who came to stay with you when you need their love to heal“, ovvero “Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per riprenderti“ (continua dopo la foto)

Chi è Angelo Tropea

Angelo Tropea è uno degli amici più intimi di Chiara Ferragni. Fa parte del suo team dall’inizio dagli esordi con il blog di The Blonde Salad ed è stato ed ha accompagnato Chiara nella sua crescita come brand e influencer a livello mondiale.

Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, fino al 2018, dove ha deciso di intraprendere una strada diversa, lontana dalla Ferragni con la quale, tuttavia, ha mantenuto un rapporto di solida amicizia, ritagliandosi sempre del tempo per lei, soprattutto nei momenti in cui lei ne aveva più bisogno.

Tropea è stato anche tra i primi a manifestare il sostegno a Chiara dopo il video di scuse riguardanti l’affaire Balocco. “Ti fa onore questo messaggio pubblico . Mai che a farlo sia qualcuno che ci rappresenta nella vita pubblica. Mai. Ancora una volta il fallimento di una classe politica in termini di onestà e dignità. Sempre con te”, aveva scritto l’amico. Tropea, oggi, è il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena del brand Marriott International. Il ragazzo vive a Roma, ma va spesso a Milano per lavoro o per andare a trovare gli amici e sostenerli come sta facendo adesso con Chiara.