Champions League, l’ex campione beccato accanto a Del Piero mentre “assume” una sostanza in diretta: di cosa si tratta

La serata di Champions League regala sempre sorprese, e non solo sul campo. Durante la diretta televisiva della CBS Sports, mentre si analizzava la partita tra Atalanta e Real Madrid al Gewiss Stadium di Bergamo, un episodio curioso ha coinvolto Micah Richards, ex calciatore del Manchester City e ora commentatore, proprio quando si trovava insieme ad Alessandro Del Piero.

Titi couldn't resist taking a shot at @MicahRichards 😂 pic.twitter.com/jU1AuO4AmC — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 11, 2024

Durante uno dei collegamenti, Thierry Henry ha notato che Richards sembrava utilizzare una bustina di “snus“, un tabacco umido in polvere diffuso nel mondo del calcio. Lo snus, utilizzato sotto il labbro per rilasciare nicotina, è una pratica controversa: sebbene la vendita sia illegale nel Regno Unito, il consumo non è vietato.

Nonostante non sia considerato una sostanza dopante, l’uso dello snus è spesso criticato per i rischi di dipendenza e per il possibile aumento di malattie gravi come il cancro. Henry, approfittando del fatto di non essere inquadrato, ha scherzato: “Micah, cosa hai in bocca?”.

Il siparietto ha provocato una risata in studio, con Jamie Carragher che ha ironizzato: “Meno male che se ne sono andati gli addetti al test antidroga”. Richards, visibilmente divertito, ha risposto con prontezza: “Non ti avevo preso per un informatore, Thierry, wow”. Anche Del Piero si è unito alla risata generale.

Il momento ha aggiunto un tocco di leggerezza alla serata, che ha visto il Real Madrid di Carlo Ancelotti superare una buona Atalanta. Tra analisi tecniche e situazioni esilaranti, anche i dietro le quinte dei commentatori si confermano un ingrediente irrinunciabile dello spettacolo calcistico.

Leggi anche: