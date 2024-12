Champions League, le lacrime del guardalinee italiano a fine partita commuovono tutti: ecco il motivo

Durante la partita di Champions League tra Lipsia e Aston Villa, un momento emozionante ha riguardato Alessandro Giallatini, assistente dell’arbitro Mariani. Al fischio finale della partita, che ha visto il Lipsia perdere 3-2 contro l’Aston Villa, Giallatini non ha trattenuto il pianto.

Tre punti fondamentali per l'Aston Villa che supera il Lipsia nella 6ª giornata di Champions League, consolidando così il suo terzo posto in classifica

Le immagini hanno immortalato il guardalinee in lacrime mentre entrava nel terreno di gioco della Red Bull Arena. Il tecnico del Lipsia, Marco Rose, con un gesto molto bello e umano si è avvicinato al nostro assistente per consolarlo, abbracciandolo in un gesto di empatia.

In conferenza stampa, Rose ha rivelato la causa di quell’emozione travolgente: “Era la sua ultima partita, ecco perché era molto emozionato“. Giallatini, infatti, stava chiudendo un capitolo della sua lunga e brillante carriera. La notizia ha commosso i tifosi e gli addetti ai lavori, di fronte alle immagini di un uomo a fine carriera che si è lasciato andare alle emozioni dopo un percorso professionale ricco di soddisfazioni e ricordi.

Alessandro Giallatini, 49 anni, romano, ha iniziato la sua carriera come guardalinee in Serie A il 1° novembre 2009 in occasione di Cagliari-Atalanta. Nel gennaio 2013 è diventato assistente arbitrale internazionale, ottenendo importanti riconoscimenti.

Il suo percorso è stato segnato da diverse esperienze internazionali, tra cui 31 partite di Champions League, 11 di Europa League, oltre a 3 partite ai Mondiali del 2022 e 4 a Euro 2024. Una carriera che lo ha visto parte della terna arbitrale che ha diretto la finale di Champions League nel 2020 tra Bayern Monaco e Psg, un’esperienza indimenticabile nel suo curriculum.

Nonostante la sconfitta della sua squadra, il tecnico Marco Rose ha dimostrato grande umanità, confortando Giallatini. “Spero che non fosse triste, che fosse felice per quello che ha vissuto nella sua carriera e per ciò che ha ottenuto come arbitro”, ha dichiarato Rose in conferenza stampa. Anche Pau Torres, difensore dell’Aston Villa, ha partecipato al gesto di solidarietà, mostrando vicinanza al guardalinee italiano in un momento così carico di emozioni.

