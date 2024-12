Home | Champions League, Italia: per la quinta squadra l’anno prossimo è tutto ancora in gioco

Champions League, il martedì di coppa è stato amaro per le squadre italiane, con due partite e due sconfitte. Per nostra fortuna, anche il Portogallo, diretto concorrente nel ranking UEFA, non ne ha approfittato: lo Sporting CP ha perso, mantenendo invariato il divario tra i due Paesi.

La Germania, però, si avvicina pericolosamente, grazie ai successi del Bayern Monaco e del Bayer Leverkusen. Ora tocca a Milan e Juventus scendere in campo questa sera, rispettivamente contro Stella Rossa e Manchester City, per migliorare il ranking stagionale dell’Italia.

Domani sarà il turno delle altre competizioni europee: la Lazio affronterà l’Ajax, la Roma ospiterà il Braga, e la Fiorentina sfiderà il LASK al Franchi.

Ranking stagionale UEFA

Inghilterra 12.196

Portogallo 10.475

Italia 10.125

Germania 9.875

Spagna 9.285

Francia 9.214

Belgio 9.000



Contributo delle squadre italiane al ranking

Inter 15 punti

Atalanta 14

Milan 12

Juventus 12

Lazio 9

Bologna 7

Fiorentina 7

Roma 5

Punti totali: 81

Media: 10.125

Ranking quinquennale per squadre

Manchester City 135.000

Real Madrid 131.000

Bayern Monaco 122.000

Liverpool 117.250

Paris Saint-Germain 96.000

Roma 94.000

Borussia Dortmund 93.000

Inter 91.000

Chelsea 88.125

Bayer Leverkusen 87.000

Villarreal 82.000

Barcellona 81.000

Benfica 81.000

Atletico Madrid 79.000

Manchester United 77.000

Lipsia 76.000

Atalanta 75.000

Arsenal 75.000

Porto 74.000

Milan 71.000

Juventus 70.000

Napoli 61.000

Lazio 59.000

Bologna 17.096

Ranking quinquennale per nazioni

Inghilterra 97.928

Italia 85.481

Spagna 79.846

Germania 77.785

Francia 64.379



Con i risultati dei prossimi giorni, il destino del calcio italiano nelle competizioni europee potrebbe subire una svolta decisiva.

