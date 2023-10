La Lazio espugna Glasgow con un gol all’ultimo minuto. Il PSG affonda contro il Newcastle e si giocherà la qualificazione nel doppio incontro con il Milan.

Vittoria importante per la Lazio

Colpaccio della Lazio che nel finale di gara trova il gol vittoria grazie ad un colpo di testa ad incrociare di Pedro. Sarri raggiunge quindi l’Atletico Madrid (3-2 al Feyenoord) in testa al girone a quota 4 e rilancia le ambizioni dei biancocelesti di passare il turno. Figuraccia invece del PSG che cade in Inghilterra e ne prende quattro dal Newcastle di Tonali. Ora i francesi si trovano a quota 3 nel girone del Milan, con i bianconeri a 4 e i rossoneri a 2. Le prossime due gare saranno proprio tra Pioli e la squadra di Donnarumma. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gli altri risultati di Champions

Il Barcellona vince di misura contro il Porto e conquista tre punti preziosi nonostante qualche sofferenza di troppo e l’espulsione di Gavi nel finale. Tutto facile per il Manchester City che liquida la pratica Lispia per 3 a 1 con i gol di Alvarez e Doku nel secondo tempo. 2-2 tra Stella Rossa e Young Boys in una sfida che potrebbe valere un posto in Europa League, mentre lo Shakthar Donetsk si impone per 3 a 2 sul campo dell’Anversa.

