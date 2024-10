Champions League, Aston Villa-Bologna: le probabili formazioni

Aston Villa-Bologna Champions League, le probabili formazioni della partita che si gioca martedì 22 ottobre alle 21 al Villa Park di Birmingham. Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara al terzo impegno in Champions League, affrontando l’Aston Villa, che viaggia a punteggio pieno nel girone. Dopo un avvio complicato nella competizione, con un solo punto in due partite, i rossoblù cercano il primo gol europeo e una svolta in un torneo che non vedevano dal 1964, quando vennero eliminati dall’Anderlecht tramite sorteggio.

Dopo il pareggio senza reti contro lo Shakhtar Donetsk nella prima giornata e la sconfitta per 2-0 contro il Liverpool nella seconda, il Bologna è ora chiamato a sfidare l’Aston Villa di Unai Emery, in un match previsto per martedì 22 ottobre alle 21:00. La squadra emiliana sta attraversando un momento difficile anche in campionato, con problemi di continuità rispetto alla brillante stagione precedente.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Ramsey, Onana, Tielemans, Philogene; Rogers, Watkins.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler; Ndoye, Urbanski, Moro, Orsolini; Castro.

Leggi anche: