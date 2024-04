Cassano contro Leao. Ieri sera Antonio Cassano è stato ospite alla “Domenica Sportiva” su Rai 1. Era da tempo che l’ex calciatore non figurava nel piccolo schermo ed ha immediatamente colto l’occasione per mettere in mostra le sue “cassanate”. L’ex calciatore si è espresso su Allegri, Mourinho ed in particolare su Leao. Sul calciatore portoghese, in particolare, è andato giù pesante. Immediata la risposta del numero 10 del Milan. (Continua…)

Leggi anche: Pioli si arrabbia ancora alla domanda sulla questione Leao

Leggi anche: Fiorentina-Milan finisce 1-2: i rossoneri vincono con i gol di Leão e Loftus-Cheek

Cassano contro Leao: cosa ha detto

Ospite della “Domenica Sportiva”, Antonio Cassano ha sparato a zero su Rafa Leao, dicendo: “Continuo a pensare che sia tanto fumo e niente arrosto. La Serie A non è più di alto livello, così lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. È un buon giocatore con una grande forza fisica e basta. Parliamo di un giocatore normale. Ha fatto pochi gol, per 5 mesi e mezzo non ha segnato in un campionato farlocco. Quando giocavo io 10, 15 anni fa lui non avrebbe potuto giocare neanche in squadre che lottavano per il sesto o settimo posto in classifica”.

Immediata la reazione del calciatore del Milan. Il portoghese ha ripreso le parole di Antonio Cassano su X, aggiungendo le emoticon del “pagliaccio”. Tra Cassano e Leao non scorre affatto buon sangue.