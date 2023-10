È di qualche ora fa l’annuncio di Carla Bruni che tramite un post su Instagram ha comunicato che da 4 anni affronta la sua battaglia con il cancro. Con un video la modella e cantautrice ha usato dei cartelloni per raccontare ai fan la sua esperienza e lanciare un forte messaggio a tutte le donne.

Carla Bruni, l’annuncio choc sul tumore: come l’ha scoperto

Carla Bruno ha sconvolto i fan dopo che questa mattina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui fa scorrere dei cartelli e racconta il delicato momento della sua vita. La 55enne ha fatto sapere che da 4 anni combatte contro un tumore al seno. (continua dopo la foto)

“Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti, ogni anno, alla stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto la mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro” (continua dopo la foto)

La raccomandazione a tutte le donne

Un messaggio forte diretto a tutte le donne: “Se faccio questo post non è per raccontarvi della mia vita o dei dettagli della mia salute, ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se scrivo queste linee è per trasmettervi solo un messaggio. Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: Fate le vostre mammografie. Fatele ogni anno.” Oltre a Carla Bruni, sempre più personaggi del mondo del cinema e della TV usano i social per mandare messaggi e comunicati importanti.