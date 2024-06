Calciomercato Juventus, Thuram Jr ha detto sì: si lavora all’intesa col Nizza

Il centrocampista del Nizza Khephren Thuram ha detto sì alla Juventus: il club bianconero sta cercando un’intesa con il Nizza per portare a Torino il giocatore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Khephren Thuram ha detto sì alla Juventus

Khephren Thuram vuole unirsi alla Juventus. Il centrocampista nato a Reggio Emilia era già stato adocchiato come fulgida promessa del calcio da diverse personalità del calcio tra cui anche Giuntoli. Il club torinese, dopo aver preso Douglas Luiz, sta infatti cercando un altro rinforzo puntando con decisione a Thuram Jr, il 23enne che ora gioca al Nizza. Il centrocampista francese è attualmente impegnato con l’Under 23 in preparazione dei Giochi Olimpici in partenza questa luglio, ma sembra ben disposto a cedere alle lusinghe della Juve.

Il giocatore ha un legame particolare con club bianconero per il quale suo padre Lilian ha giocato dal 2001 al 2006 e ora sembra che le sue intenzioni siano quelle di seguire le sue orme. Dopo quattro stagioni con il Nizza, Thuram Jr ritiene che sia arrivato il momento di fare un passo avanti nella sua carriera e ha individuato nel progetto della Juventus l’ambiente ideale per proseguire il suo percorso di crescita. (Continua a leggere dopo la foto…)

Si cerca l’accordo con il Nizza

Secondo quanto riportato dal sito TuttoSport, la Juventus è al lavoro per trovare un’intesa con il Nizza. Thuram ha già manifestato la volontà di rinnovare il contratto in scadenza l’anno prossimo per poi trasferirsi in bianconero per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, l’obiettivo del dirigente del club Cristiano Giuntoli è di ridurre ulteriormente la richiesta del club francese.

L’idea di proporre una contropartita sembra un metodo efficace per smuovere la situazione e arrivare ad un accordo. Al momento, i nomi più probabili sono quelli di Kean, Milik e Nonge. Anche in questo caso comunque non mancano gli ostacoli. Per i primi due, però, la problematica principale è rappresentata dagli ingaggi (2,5 milioni per l’italiano e 3,5 milioni per il polacco). La soluzione potrebbe essere il giovane belga, già da tempo nel mirino del club francese.

