Calcio. Calciomercato Milan, scoppia il caso Theo Hernandez: cosa può succedere. Il campionato di Serie A si è concluso e le varie squadre sono al lavoro per creare il team perfetto per la prossima stagione 2024/25. In queste ore è giunta una notizia che ha lasciato senza parole il popolo rossonero. Tra Theo Hernandez e il Milan è sceso il gelo dopo le recenti dichiarazioni rese in conferenza stampa dal ritiro della Francia: “Resto al Milan? Si vedrà più avanti”. La situazione è abbastanza chiara da qualche settimana: l’ex Real Madrid ha dato la propria disponibilità a rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 con il club rossonero ma solo a determinate condizioni, ovvero con un adeguamento dell’ingaggio dai 4,5 milioni più bonus attuali agli 8 milioni. (Continua a leggere dopo le foto)

Per capire come andrà a finire bisognerà attendere la fine dell’Europeo 2024. Con ogni probabilità senza accordo sul rinnovo, Theo Hernandez chiederà di essere ceduto. Uno scenario che il Milan cercherà di evitare ed è per questo motivo che Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada stanno studiando la propria miglior offerta possibile da presentare al ragazzo. Favoriti dal fatto che ad oggi non sono arrivate offerte concrete per Theo Hernandez, perchè il Bayern Monaco sta provando a blindare Alphonso Davies con il rinnovo del contratto e il Real Madrid, vero desiderio del francese, ha altre priorità.