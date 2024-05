Calciomercato Roma, rinnovo o addio per Dybala? I dubbi su futuro della “Joya”

Si avvicina il calciomercato estivo con la Roma che sarà chiamata a una grande rifondazione della rosa per ripartire con le idee di Daniele De Rossi e con i giocatori adatti al suo stile di gioco. Uno dei nomi più a rischio è quello di Paulo Dybala. Senza la Joya la Roma subirebbe una grande perdita, eppure l’attaccante argentino – si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – è tornato a riflettere sul proprio futuro, specialmente in caso di mancata qualificazione in Champions League.

Rinnovo o addio per Dybala?

Arrivato alla Roma dalla Juve nel 2022, Paulo Dybala oggi non offre garanzie. La classe e la qualità la conosciamo tutti. L’argentino quando gioca è uno spettacolo e ha il potere di cambia in maniera positiva i risvolti della sua squadra. Allo stesso tempo però ogni, tifoso giallorosso o di qualsiasi altra squadra, conosce bene anche che il campione del mondo argentino è molto fragile. Nel corso degli ultimi anni sono stati davvero troppi i suoi problemi fisici, e spesso hanno fatto saltare anche partite importanti. Per questo sia da parte del giocatore che da parte della famiglia Friedkin ci sono tanti dubbi su come gestire il prossimo mese e, di conseguenza, il futuro del giocatore e della squadra (continua dopo la foto)

La Roma dopo aver perso il match diretto di domenica scorsa, dovrò tifare Atalanta in Europa League per poter ancora sperare in un posto Champions. Prendere Dybala due anni fa serviva proprio ad evitare questo e rimettere in careggiata la squadra giallorossa, obiettivo che sembra svanito anche con Lukaku accanto. Inoltre nel contratto, del giocatore, c’è sempre la clausola rescissoria da 12 milioni valida fino a fine luglio e i suoi agenti hanno le antenne rivolte verso tutti quei club sauditi disposti a garantirgli uno stipendio da 8 milioni di euro senza la minima fatica.

Lui sta benissimo a Roma dove, vicino alla fontana di Trevi ha chiesto di sposare la sua compagna Oriana, ma questo sarà verosimilmente l’ultimo grande contratto della sua carriera e con le sirene d’Arabia che risuonano da tempo e senza Champions l’addio potrebbe concretizzarsi. A luglio, dunque, la Roma potrebbe decidere di mettere sul mercato il proprio gioiello più luminoso.