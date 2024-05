Home | Italia con 6 squadre in Champions League? Non è detto, dipende dall’Atalanta

Calcio. Con il destino nelle proprie mani dopo la vittoria cruciale contro la Roma e l’accesso in finale di Europa League, l’Atalanta si prepara a giocare un ruolo determinante per le squadre italiane in vista della prossima Champions League. La possibilità che la Dea possa aggiungere o sottrarre un posto alle squadre italiane nella competizione europea è concreta. Se l’Atalanta dovesse conquistare il titolo a Dublino e mantenere una posizione tra le prime quattro in campionato, l’Italia si troverebbe a qualificare solamente cinque squadre invece delle consuete sei. (Continua a leggere dopo la foto)

Eurodreams: L’Atalanta tra Europa League e la corsa al quarto posto in campionato

L’Atalanta si trova in una posizione decisiva: oltre alla possibilità di vincere l’Europa League e qualificarsi direttamente per la prossima Champions League, ha ancora la chance di agguantare il quarto posto – se non addirittura il terzo – in campionato. Questo potrebbe stravolgere i piani relativi al numero di squadre italiane ammesse nella prossima edizione del prestigioso torneo continentale. Attualmente, l’Italia potrebbe contare su sei squadre grazie al posto extra ottenuto tramite il miglior ranking UEFA della stagione 2023-24. Tuttavia, se l’Atalanta dovesse aggiudicarsi la vittoria nella finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen, c’è la possibilità di ottenere un altro posto. Ma tale eventualità verrebbe compromessa se la squadra bergamasca dovesse continuare con il suo straordinario ritmo di successi fino alla fine del campionato. La recente vittoria contro la Roma, la quarta consecutiva dopo quelle contro Monza, Empoli e Salernitana, ha riportato la squadra di Gasperini a soli quattro punti di distanza dalla coppia formata da Juventus e Bologna. (Continua a leggere dopo la foto)

Italia in Champions con sei squadre? Tutto dipende dall’Atalanta

L’Atalanta si trova in una posizione cruciale, con una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti e tre partite ancora da giocare per concludere il campionato. La squadra potrebbe operare un sorpasso su una delle due avversarie che la precedono, riportandosi così tra i primi quattro posti al termine della stagione. Tuttavia, in caso di pareggio tra Juventus e Bologna, tale possibilità si ridurrebbe. Questo perché un’eventuale vittoria della squadra bergamasca in Europa League “brucerebbe” il posto-extra assegnato all’Italia per il prossimo torneo continentale, portando il numero delle squadre qualificate a cinque anziché sei. Il calendario della squadra prevede la trasferta contro il Lecce, già salvo, il prossimo 19 maggio, seguita dalla sfida interna con il Torino nell’ultimo turno di campionato. Inoltre, si aggiunge il recupero del match contro la Fiorentina, programmato per il 2 giugno. La continuità di vittorie è essenziale per l’Atalanta, che potrebbe sfruttare lo scontro diretto tra Bologna e Juventus della prossima domenica per compiere il sorpasso e garantirsi un posto tra le prime quattro squadre della classifica.