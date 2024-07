Home | Calciomercato Napoli, il PSG insiste per il doppio colpo: 200 milioni per Kvara e Osimhen

Calciomercato Napoli. Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a bussare alla porta del Napoli per due dei suoi gioielli. Il club francese vorrebbe mettere sul tavolo per duecento milioni di euro per portare via Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. (Continua…)

Calciomercato Napoli, il PSG offre 200 milioni per Osimhen e Kvara

Il PSG vuole strappare due campioni al Napoli. La società parigina avrebbe messo ben duecento milioni sul piatto del Napoli per portare via Osimhen e Kvara. La società ovviamente non vuole privarsi di entrambi. L’attaccante nigeriano pare sia in partenza, mentre Conte non vorrebbe privarsi anche del georgiano, che però non ha ancora rinnovato.

L’offerta di 200 milioni, inoltre, potrebbe essere bassa per le richieste del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, chiede 120 milioni di euro solo per Osimhen. La trattativa potrebbe dunque tramontare sul nascere.