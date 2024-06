Calciomercato Napoli. Dopo Di Lorenzo, anche l’agente di Kvicha Kvaratskhelia ha annunciato che il calciatore vuole andare via. “Vogliamo andarcene. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions“, ha detto Mamuka Jugeli alla tv georgiana. (Continua…)

Calciomercato Napoli, Kvara vuole andare via

Kvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli. L’agente del calciatore Mamuka Jugeli alla tv georgiana ha annunciato quale sarà il futuro del numero 77 azzurro: “Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions”. Anche il padre del georgiano ha confermato la volontà di lasciare la squadra: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.

Immediata la risposta della società azzurra, che, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha fatto sapere che il georgiano non è sul mercato: “In riferimento alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli! Fine della storia”.