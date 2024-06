Calcio. Calciomercato Napoli, Conte vuole Lukaku: serve convincere il Chelsea. Il campionato è finito e le squadre di Serie A sono al lavoro per rinnovare o ampliare le loro panchine. Conte è il nuovo allenatore del Napoli e sembra avere già le idee chiare per quanto riguarda l’argomento calciomercato. Il suo compito è quello di ridare credibilità ad una squadra che dopo aver conquistato lo scudetto è caduta in picchiata in termini di risultati, lasciando l’amaro in bocca anche ai numerosi tifosi. Il nuovo allenatore vuole Lukaku. Conte lo considera il sostituto ideale di Osimhen. Romelu Lukaku, insomma, è un candidato forte per l’attacco del Napoli, anche se non è corteggiato solo dalla società di De Laurentiis. Lui, però, in una recente intervista, ha detto che il migliore allenatore che ha avuto in carriera è proprio quello che lo ha guidato all’Inter. La stima sembra essere reciproca. (Continua a leggere dopo le foto)

Lukaku resterebbe volentieri in Italia ma c’è da capire cosa realmente voglia fare il Chelsea, proprietario del cartellino del belga. L’idea sarebbe quella di monetizzare la sua cessione e non continuare a prestarlo. Il Napoli, quando avrà venduto Osimhen per una cifra non inferiore ai 120 milioni, avrà un tesoretto a disposizione per portarsi a casa Lukaku, che costa circa 45. Il direttore sportivo Manna, però, ha anche altri attaccanti nel mirino: Gimenez (Feyenoord) e Dovbyk (Girona), tutti acquistabili a un prezzo simile a quello richiesto dal Chelsea per Lukaku.