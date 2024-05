Calciomercato, il Napoli accelera per Conte: c’è il nodo buonuscita. La stagione di calcio di Serie A 2023/24 è giunta quasi al termine. L’Inter è campione d’Italia e ha potuto cucire la seconda stella sul petto. Nel frattempo le altre squadre stanno decidendo come affrontare la prossima stagione 2024/25 sia a livello di calciatori che di allenatori. Il presidente del Napoli, scottato dai tre allenatori di questa stagione, ragiona su ogni dettaglio del contratto da proporre a Conte. (Continua a leggere dopo le foto)

Antonio Conte non vede l’ora di tornare ad allenare. Il presidente del Napoli, scottato dai tre allenatori di questa stagione, ragiona su ogni dettaglio del contratto da proporre a Conte. Secondo Alfredo Pedullà questa volontà si è concretizzata sabato scorso, in un incontro tra Napoli e Conte dove si è parlato di cifre (stipendio da 6,5-7 milioni più 2 di bonus): non siamo ancora alla stretta finale ma è un passaggio significativo per le velleità di Aurelio de Laurentiis. Il nodo sul tavolo di de Laurentiis è più che altro su una eventuale separazione anticipata, visto quanto si è scottato quest’anno. E allora potrebbe proporre a Conte una buonuscita concordata in caso di mancata qualificazione Champions e dunque di divorzio tra le parti. In ogni caso il fatto che si ragioni già su questi dettagli e questi scenari fa capire come il Napoli punti forte su questa opzione, anche perché sia Pioli che Gasperini ora sono in standby.