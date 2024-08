Calciomercato Juventus, il Chelsea pronto a proporre lo scambio Sterling-Chiesa

Calciomercato Juventus. Federico Chiesa è ormai fuori rosa. L’esterno offensivo deve assolutamente trovarsi una sistemazione. Il Chelsea pare si sia interessato al figlio d’arte e avrebbe proposto uno scambio con Raheem Sterling, anche lui finito fuori dal progetto. (Continua…)

Leggi anche: Calciomercato, Kalulu dice no alla Juventus: il Milan spera nell’Atalanta

Leggi anche: Calciomercato, Juventus-Gonzalez non si farà: il no del presidente della Fiorentina

Calciomercato Juventus, proposto lo scambio Chiesa-Sterling

Nella prima conferenza stampa della stagione, Thiago Motta ha ribadito che Federico Chiesa è ormai ai margini del progetto bianconero: “No, non è cambiato niente“. Il figlio d’arte è in scadenza di contratto e la Juventus ha deciso di venderlo al miglior offerente.

In Italia c’è la Roma, in attesa che Paulo Dybala prenda una decisione definitiva, all’estero invece c’è il Chelsea. I Blues hanno offerto uno scambio con Sterling, anche lui finito fuori rosa. Al momento, però, la Juve non sembra entusiasta di questo scambio. L’obiettivo dei bianconeri è Nico Gonzalez e per arrivarci la società ha bisogno di cash.