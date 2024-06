Calciomercato Juventus: la Juve tratta Thuram con il Nizza, Rabiot si allontana

Secondo i più recenti aggiornamenti pare che la Juventus stia facendo due conti per accaparrarsi Khephren Thuram, 23 anni, centrocampista del Nizza. Lui sarebbe favorevole a lasciare la Francia per indossare la maglia bianconera nella prossima stagione calcistica, ma è in trattativa con il Nizza visto che il contratto è in scadenza nel 2025. Intanto, Adrien Rabiot non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus: mancano solo 6 giorni alla scadenza. Che fine farà il giocatore francese? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Varga gravemente ferito in campo: quali sono le sue condizioni adesso (VIDEO)

Leggi anche: Calciomercato, l’Inter potrebbe davvero perdere Calhanoglu: lo scenario

Calciomercato, la Juve tratta con il Nizza per Khephren Thuram

I contatti tra la Juventus e il centrocampista sono proseguiti anche nel weekend. Il d.t. bianconero Cristiano Giuntoli, in attesa della risposta di Rabiot, ha incassato la disponibilità di Thuram a trasferirsi a Torino. La Juventus ora punta a perfezionare in tempi brevi l’accordo con l’entourage del centrocampista per anticipare la concorrenza dei club inglesi e dell’Inter. Inoltre il club bianconero sta lavorando nell’intesa con il Nizza, che propone come offerta iniziale 25 milioni più bonus. Ma visto che il contratto di Thuram scade il prossimo anno, la Juve punta ad abbassare le richieste: 18-20 milioni con i bonus. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Euro 2024, tutte le squadre già qualificate agli ottavi

Leggi anche: Varga crolla a terra durante la partita: panico tra tifosi e compagni

Khephren Thuram, perché sarebbe un ottimo affare per la Juve

Khephren, nonostante il suo contratto scada il prossimo anno, vuole cambiare aria. Secondo Giuntoli, Thuram sarebbe un grande affare per la Juventus. Intanto per il fatto che sarebbe il partner ideale di Douglas Luiz. Secondo, essendo molto giovane, poi, la Juve avrebbe la possibilità di modellarlo e in caso, di rivenderlo. Il fratello di Marcus è balzato in cima alla lista della Juve perché l’altro candidato, Fofana, ha un ingaggio superiore (al Monaco percepisce 3 milioni contro meno di 1 per Thuram) e caratteristiche meno funzionali per la squadra di Motta. La Juventus punterebbe ad un’operazione di 20 milioni tra parte fissa e bonus per Thuram, stessa cifra che costerebbe al club per trattenere Adrien Rabiot.