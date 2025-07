Home | Calciomercato Inter: Bisseck resta, Pavard solo per offerte top, Leoni nuovo obiettivo in difesa

Yann Bisseck resterà all’Inter. Nonostante le sirene inglesi e l’interesse manifestato da alcuni club di Premier League, come riportato da Matteo Moretto, il difensore tedesco ha espresso la volontà di proseguire la sua avventura a Milano. Una scelta precisa, che non modifica più di tanto i piani della società nerazzurra, comunque intenzionata a rafforzare la linea difensiva in vista della nuova stagione.

Bisseck, arrivato dall’Aarhus nel luglio 2023, ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, valida però soltanto per il mese di luglio e solo in caso di trasferimento all’estero.

Tutti i numeri dell’operazione Vanja Milinković-Savić al Napoli e quando scatta l’obbligo di riscatto.



Nuovi contatti tra l’entourage di Dušan Vlahović e il Milan.



Sondaggi dalla Premier per Bisseck che dà priorità all’Inter.



Le ultime su youtube ⬇️https://t.co/aquX6JnSkl — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 27, 2025

Pavard sul mercato solo per offerte importanti

Discorso diverso per Benjamin Pavard. Il francese, acquistato dal Bayern Monaco due anni fa per oltre 30 milioni, non è considerato incedibile. L’Inter si dice pronta ad ascoltare eventuali offerte, ma soltanto a fronte di una proposta ritenuta adeguata.

Una condizione che restringe notevolmente il numero di potenziali acquirenti. Secondo quanto riportato da FcInterNews, ci sono stati soltanto sondaggi preliminari da parte del Manchester United e di alcuni club sauditi, ma nessuno di questi ha convinto davvero né il giocatore né la dirigenza.

Giovanni Leoni obiettivo prioritario

Il nome nuovo per la difesa dell’Inter è quello di Giovanni Leoni, centrale classe 2006 di proprietà del Parma. Il giovane talento è seguito con attenzione dal ds Piero Ausilio, ma la concorrenza è già molto agguerrita. Il Parma, dal canto suo, non sembra disposto a trattare per meno di 30 milioni di euro.

Capitolo cessioni: tre nomi in uscita

In parallelo, il mercato in uscita resta attivo. Entro la fine della sessione estiva, l’Inter dovrà trovare una nuova destinazione per Mehdi Taremi, Kristjan Asllani e Sebastiano Esposito. Tre situazioni diverse ma accomunate dalla necessità di alleggerire la rosa e liberare spazio per eventuali nuovi innesti.

Leggi anche: