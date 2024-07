Calciomercato, clamoroso dall’Inghilterra: Guardiola vuole Donnarumma al City – Donnarumma alla corte di Pep Guardiola? Sembrano trovare conferme le notizie che arrivano dall’Inghilterra secondo cui il Manchester City sarebbe interessato al portiere del Psg, nonché capitano della Nazionale italiana. Stando ad indiscrezioni la squadra inglese sarebbe alla ricerca di un sostituto del titolare dei pali Ederson, che sarebbe diretto in Arabia Saudita. (continua a leggere dopo le foto)

Secondo quanto riporta oggi il «Daily Express», Guardiola avrebbe infatti individuato nel portiere del Psg e dell’Italia il successore di Ederson. Una destinazione, quella inglese, che non dispiace certo a Gigio Donnarumma, che è a Parigi dal 2021. Da allora più di cento partite, tre titoli di campione di Francia e sei coppe complessive col Psg. Tempo di nuove sfide? Il contratto del portiere azzurro dovrebbe scadere nel 2026. L’ingaggio per lui? Lo stipendio annuo attuale è attorno ai 12 milioni di euro di certo non spaventano certo il City, per cui le trattative sono aperte. Nel frattempo, il Psg ha comprato il russo Sofonov per 20 milioni, con l’idea di alzare il livello di concorrenza anche tra pali.