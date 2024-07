Home | Calciomercato Milan, per la difesa trattativa aperta per Pavlovic

Calciomercato Milan Pavlovic, trattativa aperta per il difensore centrale in forza al Salisburgo. Moncada e Ibra hanno lavorato instancabilmente nei giorni scorsi e hanno praticamente concluso un accordo economico con il giocatore. L’intesa con il possente centrale nazionale serbo vedrebbe il suo stipendio attuale di 700mila euro praticamente raddoppiato.

Tuttavia, la sfida vera inizia ora, poiché il Salisburgo, detentore del suo cartellino, non è un partner negoziabile facilmente. La loro richiesta iniziale è di almeno 20 milioni di euro. Le trattative sono in corso per raggiungere un compromesso, anche se il Milan difficilmente supererà i 15 milioni. Tuttavia, siamo solo agli inizi e non c’è alcuna proposta ufficiale al club austriaco da parte del Milan. Ci si aspetta che accada nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore.

Il 20 luglio inizierà il ritiro estivo del Milan e l’obiettivo è avere i nuovi giocatori ritenuti essenziali entro quella data. Al massimo entro il 27 luglio, quando il Milan sarà negli Stati Uniti per il tour pre-campionato. Questo chiarisce che la prossima settimana sarà molto intensa e dovrebbe portare a sviluppi significativi. Uno dopo l’altro: Morata, in primis, poi Fofana e Pavlovic. Fonseca rimane fiducioso e attende ulteriori sviluppi.